Festa do Bonfim em Mata de São João inicia nesta sexta

A Festa do Bonfim, em Mata de São João, tradicionalmente realizada há 259 anos, terá inicio nesta sexta-feira, 30, e vai até a terça-feira, 2 de fevereiro. O evento contará com shows de Psirico, Xande de Pilares e Tayrone Cigano, que acontecerão no Largo do Bonfim, principal praça do município. A entrada é gratuita.

O momento da lavagem, considerado o auge da festa, acontecerá no dia 1º de fevereiro. Cerca de 200 baianas irão lavar as escadarias da Igreja e em seguida, mais de 40 músicos acompanharão com a charanga 'Nova Geração', além de grupos folclóricos e afros, o cortejo que seguirá ruas da cidade.

adblock ativo