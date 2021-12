Fernando Torquatto posta foto ousada com Sabrina Sato

O maquiador Fernando Torquatto postou uma foto ousada com Sabrina Sato, na madrugada desta segunda-feira, 13, em seu perfil no Instagram.

Na foto, a apresentadora da Record aparece sendo carregada nua no ombro do maquiador. "Com a deusa @sabrinareal", escreveu Torquatto, na legenda da foto.



