Fernando Pezzoni fará show em feijoada do Zen

A família Pezzoni, pelo que parece, tem um DNA forte para a música. Tanto que o irmão de Felipe, vocalista da banda Eva, irá comandar a feijoada Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, neste domingo, 3. Fernando, que assina com o mesmo sobrenome do irmão do Eva, comanda a banda Levaê.

Mas não só ele animará quem for à casa de show. A festa contará ainda com show da banda Pra Casar, que tem a dupla Victor Ávila e Lucas Bressy no comando. O grupo é conhecido pelo arrochanejo (mistura de arrocha com sertanejo), que pode ser verificado nas músicas "Não quero compromisso", "Cantada engraçada (Oh Bebê!)", "Mágica do amor" e "Triste, alegre".

