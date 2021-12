Fernanda Torres teme insegurança na Copa do Mundo no Brasil

Fernanda Torres está preocupada com as manifestações no período da Copa do Mundo. Em entrevista ao site do jornal Folha de S. Paulo, ela disse "Espero conseguir chegar no estádio".

Sobre a expectativa para o evento, a atriz confessou: "Rezo para que a gente sobreviva", e revelou que não gostaria que os manifestos contra a realização do mundial tomassem uma proporção descabida.

"Entendo a indignação, mas acho que se houver um levante, um quebra-quebra geral, vai ser pior, triste", e continuou: "O período que antecede qualquer eleição é sempre tenso. O uso político da insatisfação popular me preocupa tanto quanto o desperdício de dinheiro".

Fernanda ainda deu seu palpite para a final do evento esportivo, que ocorrerá no dia 13 de julho, no Rio de Janeiro: "Acho que a Espanha, a Alemanha e o Brasil, porque o Felipão é tinhoso, têm chances de chegar; Seria bom que o Brasil estivesse na final".

"Temo a revolta em caso de derrota", finalizou.

