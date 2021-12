Fernanda Souza desmente que ganhou casa de Thiaguinho

A atriz Fernanda Souza resolveu desmentir a notícia de que teria ganhado uma casa de presente do noivo, o cantor Thiaguinho. Pelo Twitter, ela afirmou nesta quarta-feira, 10, que "antes que outros jornalistas repassem a nota: Eu não ganhei uma casa! Na nossa relação fazemos tudo juntos, compramos juntos e pagamos juntos!"

A coluna Retratos da Vida, do jornal "Extra", divulgou nesta terça, 9, que Fernanda contou aos amigos mais próximos que Thiaguinho teria comprado uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para os dois morarem depois do casamento. O casal está noivo desde o Dia dos Namorados, dia 12 de junho.

adblock ativo