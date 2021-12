Fernanda Paes Leme posa só de calcinha para revista

Fernanda Paes Leme, que está no ar como repórter do "SuperStar" (Globo), posou sensual para a revista VIP. No ensaio, a atriz aparece só de calcinha para as lentes do fotógrafo André Nicolau.

Capa da revista, Fernanda falou em entrevista à publicação sobre os novos projetos, a paixão pelo futebol e sobre o jeito espontânea de ser. A atriz revelou que quase foi agarrada por um candidato do "SuperStar" devido as suas brincadeiras. "Fui entrevistar um músico e eles quis me agarrar", contou.

