Fernanda Paes Leme estrela campanha de lingerie

Fernanda Paes Leme, que está de férias na Bahia, é a estrela campanha de lingerie da Scala. Nesta sexta-feira, 24, a atriz usou o seu perfil no Instagram para postar uma das fotos do ensaio que fez para a marca. Na imagem, ela aparece com peças íntimas comportadas e mexendo uma penela de brigadeiro.

"Vai um brigadeiro ai?! Mais uma foto da campanha da @scalalingerie", escreveu a atriz, que está em ótima forma.

adblock ativo