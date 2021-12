Fernanda Lima se desculpa por decote em sorteio da Copa

A presença da modelo e apresentadora Fernanda Lima no sorteio oficial da Copa do Mundo de 2014, no dia 6 dezembro, ainda está dando o que falar. Apesar dos elogios que recebeu por sua beleza e simpatia e ter sido eleita a "Musa da Copa", a escolha do seu traje, no entanto, passou a ser alvo de críticas e censura no Irã. A transmissão do evento não foi exibida para os iranianos na TV local.

Fernanda usou um vestido justo, dourado e com um belo decote nos seios. Para a cultura ocidental o modelito agradou muito, mas, para outras, a roupa foi considera imprópria para o evento. Depois da polêmica, em entrevista ao jornal português "O Jogo", a apresentadora se desculpou pelo o ocorrido.

"Eu usei um vestido que qualquer mulher poderia usar em uma festa deste nível. Mas fiquei chateada por eles (iranianos), porque não puderam assistir ao sorteio todo. Quero dizer que sinto muito por tudo o que aconteceu. Nunca foi minha intenção ofender qualquer país, cultura ou povo, de forma alguma, ou causar qualquer desconforto ou polêmica", disse ela à publicação.

A apresentadora ainda afirmou que terá mais cuidado ao escolher a roupa para a cerimônia de entrega da Bola de Ouro Fifa, que acontece no dia 13 de janeiro, em Zurique, na Suíça.

"Eu posso garantir que levo esta situação como uma aprendizagem e que estarei atenta à mesma ao escolher a roupa para a Bola de Ouro, para que toda as pessoas possam assistir", disse.

Fernanda foi escolhida pela Fifa para apresentar o evento ao lado do ex-jogador holandês Ruud Gullit.

