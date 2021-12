Fernanda Lima é parada em blitz da Lei Seca

A apresentadora Fernanda Lima foi parada em uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 8. A loira publicou uma foto com um dos agentes da operação em sua conta no Instagram e brincou: "Ainda bem que não bebo em serviço".

"Delícia de fim de noite pós 'SuperStar'. Na lei seca batendo foto com geral!! Samuel Rosa também saiu do programa e parou aqui..#aindabemquenaobeboemserviço", afirmou na legenda da foto.

O fato aconteceu após Fernanda sair das gravações do programa "SuperStar", da Rede Globo.

Delícia de fim de noite pós SuperStar. Na lei seca batendo foto com geral!! Samuel Rosa tambem saiu do programa e parou aqui.. #aindabemquenaobeboemserviço Uma foto publicada por @fernandalimaoficial em Jun 7, 2015 às 10:16 PDT

adblock ativo