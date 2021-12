Fernanda Lima diz já ter sofrido preconceito por ser loira

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, publicada neste domingo, 22, na coluna de Mônica Bergamo, a apresentadora Fernanda Lima rebateu a polêmica de racismo que envolveu a suposta troca de casais feita pela Fifa, para a apresentação do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014.

Segundo os boatos, Camila Pitanga e Lazaro Ramos teriam preteridos por Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert (seu marido).

"Eu tinha sido chamada há seis meses. O que sei é que a Globo apresentou um casting para a Fifa, que nos escolheu. Já havíamos feito a escolha do emblema do Brasil na África do Sul, em 2010", declarou a ex-modelo.

Fernanda também disse já ter sofrido discriminação racial, "Mas é óbvio que há preconceito de cor no Brasil. Aliás, eu também já fui vítima de preconceito. Por ser modelo, por ser loira".

