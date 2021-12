Felipe puxará a pipoca com antigos cantores

A pipoca do Eva, que sairá nesta terça-feira, 16, no circuito Osmar (Centro), fará uma homenagem aos que fizeram da banda uma das marcas do Carnaval de Salvador. Tanto que o atual cantor, Felipe Pezzoni (que assumiu o grupo após a saída de Saulo), convidou Marcionilio, Ricardo Chaves e Emanuelle Araújo - que já assumiram os vocais da banda no passado - para estarem com ele no desfile que marcará os 35 anos do bloco.

Outros artistas e diretores musicais do grupo, como Jonga Cunha (atualmente no Alavontê) e Paulinho Andrade, também estarão no trio, assim como o cantor Buck Jones. O desfile na avenida tem saída prevista para as 14h30.

