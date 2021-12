Felipe Andreoli vai para a Globo, diz colunista

Com a confirmação da saída do CQC, da Band, em 2015, Felipe Andreoli está de malas prontas para a TV Globo. De acordo com o colunista da Veja, Lauro Jardim, o repórter será contratada pela emissora carioca para integrar o programa Encontro com Fátima Bernardes.

Ainda segundo a publicação, Andreoli também participará do programa Extra ordinários, exibido pelo canal pago Sportv.

Com a mudança, o agora ex-CQC passa a trabalhar na mesma emissora da mulher, Rafa Brites, que é repórter do Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

