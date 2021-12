Felipe Andreoli terá salário de R$ 80 mil na Globo

Felipe Andreoli vai estrear na Globo com um belo salário: R$ 80 mil. O ex-CQC será repórter do matinal "Encontro com Fátima Bernardes", segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. O contrato engloba merchan, patrocínio, além de outras participações.

O alto salário, segundo o colunista, acabou causando um climão nos bastidores. Isto porque outros funcionários do programa, que ganham metade desse valor, não estão gostando muito da notícia.

Nos bastidores, fala-se que Andreoli alegou que não mudaria de emissora por menos, levando em conta que sua remuneração na Band chegava perto disso.

