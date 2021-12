"Fazia muito sexo com cocaína", diz Alexandre Frota

O ator Alexandre Frota conta em sua biografia "Identidade Frota: a estrela e a escuridão", que será lançada em outubro, que cocaína o ajudava nas relações sexuais. "Usei cocaína por 13 anos. Para mim, ao contrário dos outros homens, era a droga do sexo. Fazia muito sexo com cocaína", disse o ator, em entrevista ao site Ego sobre o livro. Ele afirmou ainda que, para aproveitar melhor os resultados da droga, trancava-se em um hotel ou em casa com uma mulher e usava a substância.

Frota conta que também usou ecstasy e maconha. Na entrevista, ele destacou que tentou parar várias vezes, mas acabava voltando para o vício até que deixou de usar totalmente.

"É uma experiência deprimente, degradante, onde você perde a noção de tudo. Grita em silêncio: por favor, me ajudem! A escuridão te cerca. É uma mistura de agonia, decadência, ilusão. É difícil ter que olhar para dentro de você. Falo sobre isso abertamente no livro, sem querer dar aula ou ser exemplo", afirmou.

Na biografia, Frota também fala do seu romance com Cláudia Raia: "Claudia tem uma importância ímpar na minha vida. Foi um grande amor, é uma grande mulher, divertida, inteligente. Vivemos uma grande história de amor com todos os ingredientes para um roteiro. Sobrevivemos a tudo numa época difícil. Claudia até hoje tem uma coisa muito forte comigo".

Outro romance do ator, como a jornalista e apresentadora Marília Gabriela, também ganha espaço no livro: "Marília é minha amiga. Divertida, inteligente, gosto muito dela. Sempre que nos encontramos, conversamos e rimos muito. Ficamos juntos uma vez só. Contei a história no livro porque ela é uma das mulheres importantes da minha vida".

Além de sua versão sobre sua vida, a biografia também traz depoimentos de pessoas que participaram da vida do artista.

