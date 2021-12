Favela carioca vira cenário para fotos de Miguel Rômulo

O ator Miguel Rômulo, que fez o papel de Bruno na novela "Amor Eterno Amor", escolheu fazer uma sessão de fotos nas ruas do Rio de Janeiro. As imagens exploram uma ambientação urbana em uma favela carioca, mas com um toque de modernidade.

O contraste fica bem marcado nas imagens feitas pela fotógrafa Thatiana Bione.

