Nesta quinta-feira, 12, Fátima Bernardes deu o que falar nas redes sociais, chegando a ser um dos assuntos do momento no Twitter. A apresentadora recebeu Anitta em seu programa e dançou a música "Bang!" com ela.

Os internautas elogiaram sua performance e demonstraram surpresa em ver a jornalista tão descontraida. "Fátima Bernardes arrasou hoje em seu programa, mostrando que tá inteiraça!", disse um. "Quem diria que a Fátima Bernardes iria dançar bang", escreveu outro.

Umas das usuárias da rede social ainda chegou a brincar com o fato da apresentadora saber dançar a coreografia e ela não. "Por que a Fátima Bernardes sabe a coreografia da Anitta e eu não?", perguntou.

O porquê

Fátima foi desafiada a dançar por Otaviano Costa em uma brincadeira que os artistas da Globo fazem entre si.

Confira o vídeo da apresentação!

Da Redação Fátima movimenta redes sociais após dançar com Anitta; veja

Confira algumas publicações!

A #FatimaBernardes lacrou hoje se requebrando toda ao som de bang, nem eu consigo dança aquela bagaça — Mari (@marisk8rgirl) 12 novembro 2015

Momento histórico da televisão brasileira. Tem que passar na retrospectiva 2015 #FatimaBernardes — KB (@Krlabbe) 12 novembro 2015

Por um mundo com mais mulheres lindas, inteligentes, divertidas e sem frescura como a #fatimabernardes — Jovem Pai FM (@Erickoelho) 12 novembro 2015

Quem diria que a #Fatimabernardes iria dançar #bang hahaha — Mich (@MiichelOliv) 12 novembro 2015

Por que a #fatimabernardes sabe a coreografia da ANITTA e eu não?? #encontro dançando BANG kkkkk trelas forever — ♔ LOL (@Lorena_Ost) 12 novembro 2015

Apenas passada com #FátimaBernardes dançando com #anitta — ☼ Noka ॐ (@nohanakalyne) 12 novembro 2015

#FatimaBernardes dançando Anitta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK mitou 😂😂😂 — Thatty Oliveira (@thattyoliveira_) 12 novembro 2015

