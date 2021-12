Fátima Bernardes voltará à TV um dia após se ferir em casa

Quem ligou a TV esperando Fátima Bernardes e deu de cara com Ana Furtado na manhã desta quinta, 19, teve uma explicação. Ao vivo, a apresentadora entrou por telefone no Encontro e explicou à substituta - que comandou a atração com Lair Rennó e Marcos Veras - que teve um problema de saúde na madrugada e deve voltar à função esta sexta. A assessoria de imprensa da Globo mantém as informações dadas no ar.

Em conversa com seus colegas de emissora, Fátima contou que ao voltar de uma premiação, foi tirar a maquiagem do rosto e se feriu no processo. "Foi uma coisa boba. Havia uma casquinha perto do nariz. Fiz a limpeza e vi um esguicho, era sangue demais", relembrou a jornalista. Em seguida, ela foi levada ao pronto socorro, no Rio.

"Tiveram de dar um ponto. Foi constatado que se tratava do rompimento de uma pequena artéria do nariz", explicou. Ao final, a apresentadora afirmou que já estava bem para retomar as atividades na TV no dia seguinte.

