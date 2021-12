Fátima Bernardes revela que já colocou botox

Fátima Bernardes está em ótima forma com seus 51 anos. A apresentadora, capa da revista "Uma" deste mês, revelou em entrevista à publicação que já colocou botox e garante que ainda não fez plásticas.

"Acho que um dia farei, mas não para ficar com cara de 30 anos. Acho legal ter uma cara compatível com a idade, mas de uma pessoa bem tratada", disse.

Fátima contou que recorreu ao botox no rosto quando um dia se olhou no espelho e percebeu que estava com uma expressão de preocupação. A apresentadora disse que sabe que trabalha com a sua imagem e que por isso tem consciência que pode precisar de retoques.

