Fátima Bernardes nega ter sido paciente de Abdelmassih

No programa Encontro com Fátima na manhã desta quarta-feira, 20, Fátima Bernardes esclareceu que nunca foi paciente de Roger Abdelmassih, preso nesta terça-feira, 19, no Paraguai após quase 4 anos foragido. "Eu nunca me tratei com ele, mas ele deu tantas entrevistas sobre a minha gravidez que parecia que ele era o meu médico. Ele se aproveitava de casos de pessoas conhecidas para aumentar a divulgação em cima do nome dele e esconder uma série de barbaridades", disse Fátima.

O médico era um dos mais famosos especialistas em reprodução assistida do país e teve a prisão preventiva decretada após cometer crimes sexuais durante consultas ou fazer procedimentos ilegais nos tratamentos. Ele foi condenado a 278 anos de prisão por mais de 50 casos de estupros.

