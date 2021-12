Fátima Bernardes afirma que usa botox há 10 anos

Aos 50 anos, completados no último dia 17, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes admite que usa botox. O detalhe é que ela utiliza o produto para esconder as marcas de expressão há 10 anos.

Deve ser por isso que a mulher do apresentador William Bonner não se sente com a idade que tem, como afirmou em entrevista à revista "QUEM" desta semana. "Não estou em crise. Mas é muita idade, não me sinto com 50 anos. Não mudaria nada na minha vida", afirmou.

