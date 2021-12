Fãs vão ao prédio de Ivete celebrar aniversário da cantora

Fãs de Ivete Sangalo marcaram presença na porta da casa dela, no bairro do Campo Grande, em Salvador, para saudar a cantora que faz aniversário nesta segunda-feira, dia 27 de maio. Com cartazes, bolas e presentes nas mãos eles aguardaram até o momento que a musa desceu para falar com ele, no período da tarde, por volta das 15h30.



Ivete, que recebeu diversas homenagens nas redes sociais, não vai fazer uma festa para comemorar os 41 anos, como ocorreu no passado. Este ano, a musa da música baiana foi comemorando aos pouquinhos. Um mês comemorativo, como ela mesma nomeou.

Desde o início de maio a cantora está festejando. Ela reuniu irmãs e amigas em uma grande "farra" do tipo clube da Luluzinha. O lugar escolhido não chegou a ser divulgado pela artista, nem pela assessoria, mas, pelas fotos postada por ela no Instagram, deu para perceber que era uma casa, em um condomínio fechado e próximo à praia.

"Farra, farra, farra e mais farra!!!! Amigo, coisa boa de Deus!! Tô amando o meu mês comemorativo. Viagem inesquecível!", escreveu Ivete em uma das postagens.

Na noite deste domingo, 26, Ivete comemorou seu aniversário em um show na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. "Que festa de aniversário mais linda! Obrigada, Manhaçu! Manhuaçu, aqui tá bom pra chuchu! Festa no palco! Surpresa deliciosa dos meus músicos e toda equipe. Amei muito", escreveu Ivete no Instagram. A cantora tinha recebido um bolo surpresa quando ainda estava no palco.

