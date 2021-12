Fãs recebem Ivete em Salvador com parabéns

Os fãs de Ivete Sangalo nem esperaram o dia clarear para começar as homenagens pelo dia do aniversário da cantora, que completa 43 anos nesta quarta-feira, 27. Eles marcaram presença na porta do prédio da baiana, no Campo Grande. Sem cerimônias, Ivete foi receber os parabéns vestida em um roupão de banho e com os pés no chão.

A baiana, que estava no Rio de Janeiro cumprindo agenda de trabalho, postou em seu perfil no Instagram a recepção calorosa que recebeu ao voltar para Salvador.

"Sai do Rio cercada de amor , e chego em Salvador cercada de amor. Que sorte essa minha viu! Obrigada a vcs por fazerem tantas coisas lindas pra que eu fique feliz. A felicidade é essa farra junto com vcs, sempre!!! Amo cada um. Esses zamuris sabem como dengar uma cantora", escreveu a cantora, na legenda do vídeo, agradecendo ao carinho.

Sai do Rio cercada de amor , e chego em Salvador cercada de amor. Que sorte essa minha viu! Obrigada a vcs por fazerem tantas coisas lindas pra que eu fique feliz. A felicidade é essa farra junto com vcs , sempre!!! Amo cada um❤️❤️❤️❤️❤️ Esses zamuris sabem como dengar uma cantora❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Um vídeo publicado por Veveta (@ivetesangalo) em Mai 26, 2015 às 9:20 PDT

Os fãs fazendo a festa na chegada de @ivetesangalo em Salvador. #ParabensVeveta pic.twitter.com/RX7LjCG1l6 — Ivete Sangalo News (@IveteSngNEWS) 27 maio 2015

adblock ativo