Fãs pedem que a banda Calypso não acabe

Apesar de ainda não haver nenhum anúncio oficial sobre o fim da banda Calypso, os fãs de Joelma e Chimbinha já lamentam a falta do grupo e pedem que eles continuem com o ritmo brega pop, misturado as influências de Belém, no Pará, região a qual eles pertencem.

No Facebook oficial da banda, fãs fazem seus apelos. "Se a Calypso acabar ficarei de luto pelo resto da minha vida", disse Alexandra Sousa. Outro seguidor declarou que o grupo faz parte da sua rotina: "Joelma e Chimbinha, por favor, não acabe com a banda Calypso. Adoro vocês. Esculto vocês todos os dias. Beijosss", escreveu Rinaldo Junior Jr..

Há aqueles que acreditam que a notícia seja apenas um boato. "Ei galera, é tudo boato, desencana. Nada disso vai acontecer. A Joelma já disse isso várias vezes. Ela tem vontade de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por eles e achou essa forma de gravar um disco para fazer esse mérito a Deus, mas nada de fim da Calypso rrssss..!!", escreveu Rodolfo Masteguin.

Enquanto alguns reclamam, outros esperam para ver a Calypso na carreira gospel. "Eu tô amando que você vai cantar música gospel, pois sou evangélica e te gosto muito e quero sempre ser sua fã. Você é muito iluminada", declarou Lanna Beatriz.

Na central de fã-clube da Banda Calypso, que organiza o cadastro dos fã clubes do grupo, não há informações sobre fim da banda. Sobre a repercussão que a notícia está tomando, funcionários falaram que tem muita gente chorando, lamentando, mas que a história não é bem assim. "Fã não espera para saber qual é a verdade", declarou uma das funcionárias.

No sábado, 8, a cantora Joelma fez um desabafo sobre a vontade de seguir carreira gospel. O anúncio foi feito no São João da Capitá, em Recife, e desencadeou em rumores do fim da banda. Algumas pessoas chegaram a divulgar em seus perfis nas redes sociais que a artista havia anunciado o fim do grupo.

Um dia depois, o empresário da banda, Fábio Macêdo, deu declarações de que Joelma apenas comentou sentir vontade de se dedicar às músicas evangélicas e que compromissos profissionais têm adiado a realização desse desejo.

Chimbinha e Joelma estão com um projeto de lançar um CD apenas com músicas evangélicas ainda este ano. O repertório já está pronto e eles devem entrar em estúdio até agosto.

