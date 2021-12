Fãs elogiam Pitty por foto sensual publicada no Instagram

Mostrando cada vez mais sua boa forma, a rockeira baiana Pitty chamou a atenção dos fãs ao postar uma foto em seu perfil no Instagram na noite desta sexta-feira, 22, em um hotel de Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul.

Na imagem, ela aparece sentada dentro do armário do quarto, com uma perna cruzada. "Quartos de hotel, Caxias do Sul", escreveu ela na legenda, recebendo como resposta dos fãs elogios como "sexy", "maravilhosa", "linda" e "gostosa".

Entretanto, uma fã da cantora aproveitou a repercussão da foto para fazer uma crítica. Segundo ela, Pitty não foi humilde com os fãs que aguardaram cerca de duas horas pela sua chegada.

"Foram 2 horas esperando para você não olhar para o lado e dar um tchau. Apenas acho que você só tem fama por causa de pessoas normais que compram seu CD, DVD, ou sei lá. Mereciamos um respeito a mais", escreveu a fã.

