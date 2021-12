Fãs do Oito7Nove4 fazem tatuagem para homenagear a banda

Os fãs da banda Oito7Nove4 estão levando seu "amor" por Rafa e Pipo Marques, líderes do grupo, ao extremo. Tanto que dois destes "seguidores mais fantásticos" resolveram demonstrar esta "paixão" na própria pele, em forma de tatuagem.

Um deles escreveu o nome da banda no braço e o outro, no peito. Pipo Marques, pelo visto, adorou a declaração de carinho. "Homenagem massa feita pelo Pacato aqui em Tobias Barreto!! Ficou shoow", escreveu ele, em seu perfil no Facebook.

O problema, no entanto, é se um dia os dois rapazes deixarem de gostar da banda.



adblock ativo