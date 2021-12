Fãs de Avenida Brasil, atores vistam o bairro do Divino

Depois do final de "Avenida Brasil" nesta sexta-feira (19), alguns atores globais, como Suzana Pires e Ney Latorraca, fizeram questão de conhecer de perto a locação do bairro fictício que ganhou fama no País: o Divino. O resultado da visita, feita na manhã deste sábado (20), foi registrado e postado na rede social Instagram.

adblock ativo