Fãs das cantoras baianas festejam resultado do The Voice BR

Apesar do bom desempenho na final do The Voice Brasil, as baianas Ju Moraes e Ludmillah Anjos viram a brasiliense Ellen Olério, cotada nas pesquisas como favorita, vencer a primeira temporada do programa da Rede Globo.

Mesmo com a derrota na final do programa, amigos, fãs e parentes das cantoras festejaram a participação das baianas no The Voice.

Para o presidente do fã-clube de Ju Moraes, Paulo Molinaro, a cantora já é uma vencedora. "Ela mostrou muita confiança na final. Ju foi muito bem, mas o prêmio para Ellen foi merecido", disse.

O presidente do fã-clube e primo de Ludmillah, Isaac Oliveira, exalta a participação da cantora. "Para mim, ela é a melhor. Ela fechou a participação com chave de ouro, superou todas as suas apresentações", destacou.

Isaac disse disse ainda que Ludmillah abriu portas para o mercado musical com a participação no The Voice. "Ela terá uma trajetória ainda mais brilhante daqui para frente", reiterou.

Molinaro contou ainda que já está montando uma comitiva para esperar Ju Moraes no aeorporto. "A chegada ainda não tem data prevista, mas estaremos lá. É uma vitoriosa e estaremos com ela agora mais do que nunca", relatou.

Programa - Na primeira parte do programa, Ju Moraes superou sua companheira na equipe de Cláudia Leitte, Thalita Pertuzatti, e chegou a disputa final.

Já Ludmillah, que faz parte do time do conterrâneo Carlinhos Brown, perdeu a disputa para Ellen Oléria, que acabou vencendo a competição final com 39% dos mais de 10 milhões de votos computados, segundo a TV Globo.

Na parte final do programa, os quatro finalistas voltaram ao palco para o confronto final. Além de Ju e Ellen, Maria cristina e Liah Soares participaram da derradeira disputa do The Voice, que deverá voltar em julho do ano próximo.

Ellen ganhou um contrato com a gravadora Universal Music, R$ 500 mil, um carro e cantará no Réveillon de Copacabana, do Rio de Janeiro.

Redes sociais - Nas redes socias, além dos fãs, algumas figuras públicas aproveitaram para destacar a apresentação das baianas e dos demais participantes do programa.

A cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, mostrou-se empolgada com a apresentação de Ludmillah e declarou, via Twitter, que ela era uma estrela. Preta, porém, ressaltou a conquista de Ellen Olério.

Segundo ela, "Ellen deveria ganhar um prêmio único, ela é a maior artista desse programa".

O deputado Federal Jean Wyllys (PSOL, RJ) exaltou a vencedora da primeira temporada do programa e a caracterizou como "maravilhosa, inteligente e talentosa".

O apresentador Luciano Hulk, também via Twitter, confessou sua torcida por Ellen. O cantor Márcio Victor foi além das congratulações e convidou, também pelo Twitter, as cantoras baianas para participar de um dos seus ensaios de verão em Salvador.

"Quero convidar Ludmillah Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh e minha lindona amiga Ju Moraes pra cantar comigo no ensaio do Psi dia 27!", relatou o cantor em sua conta.

Agradecimento - Pelo Facebook, Ludmillah agradeçou aos familiares e amigos e classificou sua participação no The Voice Brasil como os melhores momentos de sua vida. A cantora do "pah" aproveitou também para deixar um aviso: "Isso foi só o começo, minha gente. Vocês ainda vão me aturar muito", escreveu.

Pelo Twitter, Ju Moraes declarou estar "muito feliz" e também agradeçou aos fãs. "Estou muito feliz, sei que vocês fizeram tudo que puderam, mas Deus sabe o que faz. Agora é continuar trabalho", redigiu.

