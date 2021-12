Fãs comentam magreza de Gisele em foto nas redes sociais

Uma foto postada por Gisele Bündchen na redes sociais para desejar feliz Dia do Fã, na quarta-feira, 18, gerou comentários sobre a sua forma física. Na imagem, a top brasileira está saltando no ar deixando a mostra suas costelas, o que acabou despertando comentários.

Alguns fãs acharam que a brasileira está mais magra que o de costume. "She's far too skinny [Ela está magra demais]", disse um seguidor.

"I'd rather be 30lbs overweight than a skeleton.. [Eu prefiro ter excesso de peso do que ser um esqueleto]", disse outro.

"I am her huge fan and dont think she looks too skinny (she has been tall and skinny since her childhood) but I think since having kids she got thinner" ["Eu sou sua fã e não acho que ela parece magra demais (ela tem sido alta e magra desde a infância), mas eu acho que uma vez depois que teve filhos ela ficou mais fina"], comentou outra.

Feliz dia do fã para todos os meus queridos fãs que dedicam seu tempo para deixar uma mensagem aqui. Muito obrigada por todo carinho e amor. Um beijo no coração de vocês e tenham um lindo dia !!!! ❤️ Thank you to all my dear fans who dedicate your time to leave a message here. Thank you for all the love. A kiss in your heart and have a beautiful day!!!! Uma foto publicada por Gisele Bündchen (@giseleofficial) em Mar 18, 2015 às 6:41 PDT

adblock ativo