Joelma está fazendo de sua separação um circo. A cantora não cansa de fazer comentários sobre o assunto e mandar indiretas para o ex. Durante um show em Ceilândia, no Distrito Federal, no final de semana, ela conseguiu jogar os fãs da banda Calypso contra Chimbinha.

Após mais uma das indiretas, o público começou a chamar o músico de safado. Chimbinha, visivelmente irritado com a situação, colocou o fone no ouvido e continuou tocando.

Em um outro momento da apresentação, Joelma rebateu uma fã que pediu para que ela perdoasse o ex. "Perdoar? É porque não foi você que levou um chifre", disse.

Confira o momento do insulto a Chimbinha:

Alan de Oliveira Silva Fãs chamam Chimbinha de safado em show no Distrito Federal

