Fãs, amigos e artistas homenageiam Claudia Leitte

Claudia Leitte chegou na festa do hotel Mercury, que leva seu nome neste Carnaval, por volta de 16h30. Lá, já estavam a esperando, desde as 14h, fãs, amigos e artistas, como um grupo de cantores do "The Voice Brasil".

Antes, conversou com a imprensa e contou como foi a sexta-feira, que teve a presença do cantor sul-coreano Psy. "A Bahia sabe receber bem os convidados e acredito que ele tenha gostado. Ele até me perguntou se conhecíamos a música dele". A artista também revelou um plano futuro. "Acho pouco provável algum dia eu ir desfilar em uma escola de samba do Rio de Janeiro. Mas, quem sabe, podemos levar um bloco para as ruas de lá?"

Uma das convidadas de Claudia, a atriz Thaila Ayala, está na folia pela primeira vez. "Estou numa super-expectativa e está sendo uma experiência incrível. Espero que eu consiga ir conferir a festa de cima do trio".

Já outro convidado de Claudinha, o cartunista Mauricio de Sousa, disse que já veio para o Carnaval outras vezes e que esta não será a última. "Terça-feira, eu e Claudia Leitte faremos algo especial, mas não sei ainda detalhes", revela o autor da Turma da Mônica, personagem que, em março de 2013, completa 50 anos.



The Voice Brasil

O hotel de Cláudia recebeu cantores do programa "The Voice", como a mato-grossense Ana Rafaela. "Nunca tinha vindo, é tudo maravilhoso. Fui para o trio do Tuca, e vi a galera toda dançando e cantando empolgada". Esta também é a primeira vez do colega Júnior Meirelles. "Estou pirando. Fui para o trio da Ludmillah Anjos, para o Sarau du Brown, cantei com o Rogério Flausino (Jota Quest). Tudo ótimo", conta.

Thalita Pertuzatti cantou, assim como Júnior, com Ludmillah e disse ter amado a experiência. "Não vou mentir, é pesado ficar mais de cinco horas pulando no trio, ainda mais que tive que ir de salto já que sou baixinha. Mas não tem como ficar parado, é mágico. Uma energia que nunca vi". A carioca adiantou que está planejando, em breve, um show em Salvador.

Já a baiana Ju Moraes é da casa. "É uma loucura, desde os dois anos sou foliã e agora estou realizando um sonho. Dá até um frio na barriga, mal consigo dormir. E fui concebida no Carnaval, né, já que nasci em novembro!, brinca a cantora. Sobre relacionamento, desconversa. "Estou feliz".

A ganhadora do "The Voice", a brasiliense Ellen Oléria, veio para a folia baiana pela terceira vez. "É emocionante receber o carinho das pessoas, todos com as mãos para cima. Minha agenda agora está lotada, cheias de bons compromissos como este", fala.

