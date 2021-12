Fani não gosta de lembrar de reality erótico

A BBB Fani se irritou com Dhomini e Nasser na manhã desta quarta-feira, 09. Tudo porque eles perguntaram a ela como era o reality erótico que ela participava no canal Multishow. A gata não gostou de lembrar disso. "Se for falar comigo, presta atenção. Um falou, todo mundo falou e eu não gosto de falar sobre isso", bradou.

O gaúcho Nasser então pediu desculpas para a sister.

