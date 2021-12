Fani e Natália irão estampar edição especial da Playboy

Mesmo confinadas na casa do BBB 13, as sisters Fani Pacheco e Natália Casassola irão estampar mais uma edição da revista Playboy deste mês. As imagens que serão usadas na edição especial fazem parte de um arquivo da publicação com fotos inéditas do primeiro ensaio feito pelas loiras, em 2010.

Outras sisters também devem ter ensaios relembrados pela revista, como Cacau, Anamara, Ariadna, Roberta Brasil, Jaque Khury, Priscila Pires, Adriana Sant'anna, Renatinha, Gyselle Soares, Íris Stefanelli e Mariana Felício.

<GALERIA ID=18098/>

adblock ativo