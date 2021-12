Fanfarra Os Inocentes irá animar a véspera de Momo

Sensação do momento, após um tempo fora dos holofotes, a banda É o Tchan irá promover, pela primeira vez, um arrastão musical na quarta-feira, dia 11, na abertura do Carnaval da Barra. O bloco sugestivo Os Inocentes, no entanto, terá uma característica diferente: será animado por um grupo de fanfarra, mas só com músicas que marcaram a carreira da banda, como 'É o Tchan' (1995), 'Ralando o Tchan' (1997), 'A Nova Loira do Tchan' (1998), dentre outras. Haja tchan para segurar neste dia, e durante o Carnaval.



O desfile sairá do Farol da Barra e seguirá até o Clube Espanhol. Por lá, os foliões poderão cair na suingueira do grupo, que fará um show exclusivo para os participantes do bloco. O cantor Tuca Fernandes também irá se apresentar no dia.

