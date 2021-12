Famosos se manifestam após vitória de Dilma

Famosos se manifestaram após a vitória de Dilma neste domingo, 26. Confira abaixo as opiniões dos artistas brasileiros:

Giovanna Ewbank, atriz: "Só me resta desejar boa sorte ao Brasil..."

Cristiana Oliveira, atriz: "Agora é orar pelo Brasil! Vamos continuar lutando! Sempre!"

Helio de la Peña, humorista: "Não adianta chorar. Democracia é isso. Tá na hora da oposição aprender a fazer oposição."

Luciana Gimenez, apresentadora: "Oremos para um Brasil com segurança, educação, saúde, economia estável, liberdade de expressão!"

Paolla Oliveira, atriz: "Sem mais."

Dado Dolabella: "Um Brasil sangrando vence. E o céu do Rio chora. #luto"

Alcione, cantora: "Dilma, apesar de todo sofrimento que passou, você venceu! Se Deus é por ti, nada será contra ti. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Parabéns, Presidenta!"

Latino, cantor: "Luto."

Fiorella Mattheis, atriz: "Já dizia Joseph Marie Maistre: 'Cada povo tem o governante que merece'. Que povo pobre de informação, instrução, oportunidade, educação, saúde, ética... E continuaremos assim pelos próximos 4 anos. Ou melhor 8, 12, 16... Que pena. Que triste."

Renata Sorrah: "Todos argumentos, propostas, debates valeram a pena, graças a Deus. #DilmaNovamente. Cadê aquela ironia de Aécio? Aquela zombaria e cinismo agora? Se Aécio tivesse vencido era melhor devolver o Brasil pros índios e pedir desculpas."

Thammy Miranda, atriz: Que país é esse? É a p.... do Brasil! Muitos vão julgar, mas a real? F...! Muitos dos meus seguidores falaram: 'Ah você não deveria votar no Aécio, muitos homofônicos são aliados dele! O Brasil precisa de uma educação melhor, saúde melhor, segurança melhor e não podemos ser egoístas e pensar só em homofobia... Na nossa família não são todos gays! Então temos que pensar num todo! Triste por mais quatro anos, não na mesma m.... Vai ficar muito pior! O que muitos não pensam é que quem tem condições vai pra fora do Brasil e o restante? Vive de esmola... Bolsa isso, bolsa aquilo e não tem a perspectiva de crescer na vida... Essa vida é uma só pra viver de esmola... Triste quem não quis mudança pra sua própria vida! Ah essa é a minha opinião! Afinal estou no meu insta..."

Edson Celulari, ator: "Sem mais... Inacreditável."

Tico Santa Cruz, músico: "Dilma vence com uma forte oposição. Aécio perder em Minas é um sinal a ser considerado. Todos que votaram contra o PT que agora mantenham suas máquinas atentas e acompanhem de perto cobrando o Governo as reformas e promessas que foram feitas. Fiquemos todos entendidos sobre a importância da política em nossas vidas. Democracia é isso. Permanecerei cobrando e atento como sempre estive. Quero saber qual o número de votos e nulos."

