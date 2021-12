Famosos prestigiam Márcio Victor em seu aniversário

A festa de aniversário do cantor Márcio Victor, líder do grupo Psirico, reuniu um time de famosos no Zen Dining Bar, no Rio Vermelho, em Salvador. Artistas como Solange Almeida, do Aviões do Forró, Magary Lord e Lincoln Sena, da Duas Medidas, fizeram questão de festejarem os 33 anos do músico, que aconteceu na noite desta terça-feira (25). Além deles, os desportistas Victor Ramos, jogador do Vitória, e Junior Cigano, campeão de MMA.

<GALERIA ID=17749/>

adblock ativo