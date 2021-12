Famosos posam com olho roxo em protesto por um Brasil melhor

Desde a noite deste domingo, 16, famosos como Fernanda Rodrigues, Thaila Ayala, Mayana Neiva, Miguel Rômulo, Paulo Vilhena, entre outros, postaram nas redes sociais fotos em que aparecem com o olho roxo. As imagens fazem parte de um protesto fotográfico intitulado "Dói em Todos Nós", do fotógrafo Yuri Sardenberg, que clama por mudanças no Brasil. O machucado no olho faz referência à repórter Giuliana Vallone, do jornal Folha de São Paulo, que foi atingida no olho por bala de borracha durante manifestação em São Paulo na quinta-feira, 13.

No Instagram, Thaila Ayala mandou sua mensagem: "Vivi muito anos metendo o pau no que achava que estava errado nesse país, na nossa política, criticando e sentindo falta de fazer algo a mais, sentindo falta de atitude da população, de nós brasileiros acomodados. O país do futebol e carnaval, do "tudo tem um jeitinho", da malandragem! Me senti enojada e envergonhada muitas vezes e agora sinto repulsa de toda essa sujeira e maquiagem feita o tempo todo no nosso país. Principalmente do que esta acontecendo agora! Tenho pena das pessoas que não tem informações, nada além dessas notícias deturpadas e que ainda acham que tudo isso é arruaça por 20 centavos! Acorda, Brasil! Essa é nossa chance de mudar, de crescermos, de brigarmos por uma educação decente, saúde, segurança", escreveu a atriz.

A modelo Yasmin Brunet também fez seu protesto: "Isso é por nossos direitos! Não é pelos 20 centavos. É pela ditadura e democracia inexistente, repressão e opressão, correntes e prisão sem muros, a roubalheira do governo, pela falta de atenção e prioridade da saúde e educação, pela violência. Nós somos brasileiros e não fugimos à luta! 'A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão' (Aldous Huxley)", disse a modelo.

