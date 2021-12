Famosos participam da onda de protestos no País

Famosos fizeram parte da multidão que foi às ruas do centro do Rio de Janeiro e São Paulo nesta segunda-feira, 17, para protestar contra os últimos atos do governo e por melhores condições de vida no Brasil.

Bruno Gagliasso, Leandra Leal, Bernardo Mendes, Maria Gadu, Thaila Ayala, Débora Nascimento, além da a ex-BBB Marien Carretero, marcaram presença na manifestação. O casal Raoni Carneiro e Fernanda Rodrigues também acompanhou o protesto.

Thaila usou o Instagram para registrar o momento e falar sobre a emoção que sentiu ao ver os brasileiros reivindicando direitos. "Emocionada até agora, foram 4h de passeata, estou sem pernas e sem voz, mas com o coração pulsando revolução! Foi a coisa mais linda que eu já vivi, foi pacifico, forte e PHODAAA! Não pode parar! #doiemtodosnos #democraciabrasil #alodilma #alobrasil #mudabrasil #ocupabrasil #opovoacordou", escreveu a atriz.

Além de ir às ruas, a ex-BBB Marien fez seu protesto na rede social "cantando" uma paródia de canção "A Casa": "Ou para a roubalheira ou para o Brasil....era um país muito engraçado, não tinha escola, só tinha estádio. Ninguém podia protestar não pq PM sentava a mão, ninguém podia ir pro hospital, pq a fila estava um caos, ninguém sabia reclamar não, pq faltou educação, no país dos bobos, saúde 0. Desculpe o transtorno, estamos mudando o PAÍS #vemprua #protestabh #protestabrasil", escreveu na legenda.

Preta Gil, que está nos Estados Unidos fazendo show, postou foto de uma pequena manifestação realizada na cidade de Nova Iorque em apoio aos protestos realizados nas principais capitais do Brasil, incluindo Salvador, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte.



