Famosos parabenizam Claudia Leitte nas redes sociais

É dia de festa para Claudia Leitte. Nesta quinta-feira, 10, a cantora faz 34 anos. Nas redes sociais, o marido Márcio Pedreira e amigos famosos homenagearam a cantora.

Pai dos seus dois filhos, Márcio publicou uma foto da esposa com as crianças no Instagram e não economizou nos elogios: "Hoje o dia está ainda mais feliz e amoroso. Hoje minha mulher linda, abençoada e tão amada está completando mais um ano de vida. Amor, desejo a você tudo de melhor nesse mundo, desejo tudo o que sei que você deseja para o próximo, muito AMOR, FELICIDADE, PAZ, UNIÃO e RESPEITO. Tenho um ORGULHO imenso de você!! Te amo!!!! Feliz Aniversário!! #ParabénsClaudiaLeitte #WeAreOne"

Além dele, famosos como Bell Marques, Angélica, Preta Gil, Valesca Popozuda e Kaká também parabenizaram Claudinha.

"Ela e linda, talentosa, amiga, maezona, carinhosa com todos...e so merece coisas boas na vida porque sempre deseja o bem!!!!Parabens Craaaaudia !!!!! Quero sempre sua felicidade!", escreveu Angélica.

Kaká também homenageou a loira: "Claudinha queria aproveitar essa oportunidade pra parabenizar uma pessoa mto especial, uma pessoa que tenho o maior carinho, amor e admiração. Hoje e o dia dela , desejo tudo de bom, muita saúde, paz, alegria , que Deus abençoe sempre essa minha prima !! Eu e minha família te amamos e você esta sempre em nossa orações !! Parabéns".

Na mesma rede social, Valesca Popozuda mandou feliz aniversário para a artista: "Parabéns @claudialeitte muitas alegrias e muitas conquistas!! Te desejo saúde e que Deus continue iluminando você! Com muito carinho e muito amor deixo aqui meu beijo pra vc!!"

Brincando a com a música "Claudinha Bagunceira", Bell Marques também se rendeu à bela: "Claudinha, hoje é dia de fazer bagunça. Te gosto pra caramba!!!! Curta muito este seu dia, você é uma pessoa iluminada. Muito mais sucesso, saúde, alegria. Um beijo em seu coração. Vumbora?! comemorar!!!"

