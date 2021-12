Famosos não conseguem se eleger para a Câmara

Eleição para vereador é o ponto alto para os famosos avaliarem como andam suas popularidades. E muitos saíram frustrados do pleito ocorrido neste domingo, 7. Sinal de que os eleitores sabem a diferença entre um artista e alguém capaz de exercer o cargo de vereador.

Em Salvador, Léo Kret do Brasil - atual vereadora -, Hollyfield e Cumpadre Washington ficaram de fora. Eles receberam 7.495, 5.611 e 410 votos, respectivamente, e não conseguiram o suficiente para ocupar o cargo. O cantor Gerônimo recebeu 929 votos e também não foi eleito.

Pelo Brasil - O cantor Kiko (PC do B), do KLB, virou trending topics - assuntos mais comentados - do Twitter na noite da eleição porque não recebeu nenhum voto em São Paulo. Pelo microblog, explicou o que ocorreu. "Existe um processo em julgamento e meus votos ficarão zerados enquanto não for definido! O que aconteceu é que eu estava fora no 2º turno da eleição de 2010 e não votei", postou. Já Rosana (PC do B), que ficou famosa com a canção "Como uma Deusa", conseguiu 319 votos no Rio de Janeiro.

Em Recife, a ex-BBB Tatiane Franklin do Nascimento Barbosa (DEM), que ficou conhecida como Pink, obteve 2.374 votos, número insuficiente para ocupar uma cadeira na câmara de vereadores. Ainda tentaram a candidatura Angela Maria (aquela mesmo, do sucesso Babalú), a ex-modelo Nani Venâncio e o ex-BBB Serginho. Todos sem sucesso.

