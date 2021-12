Famosos não acreditam no placar da semifinal

Não, não é futebol de salão... Os cinco gols da Alemanha sobre a Seleção Brasileira - em menos de 30 minutos no primeiro tempo - aconteceram em plena semifinal de Copa do Mundo. No Brasil, diga-se se passagem. Nas redes sociais, piadas como "Nem a Volkswagen faz cinco gols em 30 minutos" não param de circular. Além disso, incrédulos, os famosos se manifestam.

Confira:

Preta Gil escreveu:

Isis Valverde não quis mais acompanhar o jogo. "Realmente...", escreveu:

Luciano e a família posaram chocados

"Não quero nem ver!", disse a ex-BBB Fernanda Keula:

adblock ativo