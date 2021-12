Famosos modernos e novos em área vip

O camarote Skol quer criar sensações para os foliões que forem ao espaço, no Clube Espanhol, em Ondina. E convidou, para isso, alguns famosos considerados novos e modernos, como é o espírito do lançamento da marca, a Skol Beats Senses, afirmou Taciana Ávila, gerente de marketing da Skol Beats. São eles: Chay Suede, Caio Castro, Klebber Toledo, Giovanna Lancellotti e Giovanna Ewbank.



Durante uma coletiva-show, realizada nesta terça-feira, 27, com artistas baianos (como Bell Marques, Durval Lelys, Márcio Victor e Léo Santana), algumas novidades foram apresentadas. Dentre elas, o investimento (valor mantido em segredo) em 12 blocos e 4 camarotes.

