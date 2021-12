Famosos lamentam tragédia de Santa Maria nas redes sociais

O incêndio que deixou 233 jovens mortos na madrugada deste domingo, 27, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por famosos e anônimos.

O ator Luis Miranda foi um deles, ele usou o seu perfil no Twitter para comentar o acidente. "Com coração dolorido e profundamente triste com a tragédia em Santa Maria", escreveu. O lutador Júnior Cigano, que nasceu em Santa Catarina, mas foi radicado em Salvador, lamentou as mortes e usou o Instagram para divulgar informações de como os internautas podem ajudar as equipes que ainda trabalham no local do incêndio. "Santa Maria avisa que precisa de enfermeiros, auxiliares, psicólogos, psiquiatras", postou.

O ator José de Abreu também usou o twitter para falar sobre o caso: "Santa Maria da Boca do Monte, toda minha solidariedade. Triste, muito triste…Toda solidariedade aos pais dos jovens mortos. Enterrar um filho é a vida invertida." disse. "Mais de 245 sorrisos que não serão mais vistos,mas serão lembrados..#BrasilDesejaForçasAsVitimasDeSantaMaria #SantaMaria", comentou Rodrigo Lombardi.

adblock ativo