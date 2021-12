Famosos lamentam saída de Bell Marques

Além de Ivete Sangalo, que falou da saída de Bell Marques do Chiclete com Banana em uma coletiva para promover a animação Aviões, outros famosos também se manifestaram nas redes sociais. Confira:

Claudia Leitte - Se é um novo jeito de caminhar, eu tô com vc! Conte comigo, Rex!!!

Xandy (Aviões do Forró) - "Eu também sou 100% VC".

Solange Almeida (Aviões do Forró) - "#tocomvoceBell "um novo jeito de caminhar". @bellmarques #pracima #praSempre #axé".

Astrid Fontenelle - "Falei q o dia prometia, o anuncio da saída de Bell MArques do Chiclete é inacreditavel. Se ele nunca imaginou q esse dia chegaria, eu tb ñ".

Thierry Figueira (ator) - "Como fui feliz lhe seguindo @BellMarques !! Coração apertado !!".

Fernanda Paes Leme (atriz) - "Digo que Valeu @BellMarques! Estarei lá p/ me despedir de vc que alegrou mtos momentos da minha vida!!".

Ricardo Chaves - Com a notícia oficial da separação do Chiclete, o mundo do carnaval fica mais triste. Valeu Chicletão! Quem já curtiu um carnaval ou uma micareta, tem um pouco de sangue chicleteiro nas veias e diz que valeu, valeu demais!@BellMarques ninguém pode imaginar o que você está sentindo! Obrigado pela história linda do Chiclete! Boa sorte!

