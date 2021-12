Famosos lamentam morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo

Além dos fãs do cantor Cristiano Araújo, muitos famosos usaram seus perfis nas redes sociais para deixar mensagens de luto, após a confirmação da morte do sertanejo em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 24. Allana Coelho, noiva do cantor, também acabou morrendo no acidente.







"O que temos para hoje é saudade..." #BabadoNovo #RIPCristianoAraújo #CristianoAraújo #MariAntunes Posted by Babado Novo on Quarta, 24 de junho de 2015

Luto pelo meu irmão Cris e sua namorada Alana. Inacreditável!!! Não consigo expressar a minha tristeza. Peço pra que Deus abençoe a todos nós que vivemos da estrada, da logística e do tempo... Peço forças a família, amigos e fãs desse artista único. Sem palavras... Somente oração. Uma foto publicada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em Jun 24, 2015 às 5:19 PDT

Tô chocada! Deus amado receba os dois! @crisefeitos grande talento! 😔🙏🏼 https://t.co/zkmMoTOdwY — Tânia Mara (@taniamaramusic) 24 junho 2015

Que notícia horrível, que Jesus conforte o coração de t.... https://t.co/4q8UshMEQL pic.twitter.com/Yc6YsmAjA1 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) 24 junho 2015

Irmão a familia Gabriel e Rafael esta em orações por vc e sua equipe, força e fé!!! #forcacristiano https://t.co/1hLlPgYWzd — Gabriel e Rafael (@oficialGeR) 24 junho 2015

Descanse em paz, Cristiano Araújo. — Jota Quest Oficial (@jotaquest) 24 junho 2015

Nesse momento estamos sem palavras! Inacreditavel! Uma perda irreparável!!! Só podemos pedir a Deus que dê força a todos nesse momento! Que o Senhor te receba amigo @cristianoaraujo e sua namorada Allana Moraes. Uma foto publicada por Zezé Di Camargo & Luciano (@zezedicamargoeluciano) em Jun 24, 2015 às 5:32 PDT

Que Deus conforte o coração dessas famílias , amigos , banda e equipe !! Que dor, que tristeza .... #sempalavras Uma foto publicada por Mari Antunes🙏🎶🎤🌸 (@mariantunesoficial) em Jun 24, 2015 às 5:57 PDT







Recebemos a notícia da morte de Cristiano Araújo com muita tristeza. Perdemos um jovem talentoso e apaixonado pela música. Que Deus ampare sua família e da namorada, Allana Moraes, assim como os fãs. Posted by Chitãozinho & Xororó on Quarta, 24 de junho de 2015







O Brasil perde um ídolo, nossos sentimentos a família. #RIPCristianoAraújo Posted by Bruno e Marrone on Quarta, 24 de junho de 2015

