Famosos lamentam morte de Antonio Abujamra nas redes sociais

A morte do diretor e apresentador Antonio Abujamra, aos 82 anos, nesta terça-feira, 28, causou comoção nos admiradores de seu trabalho. Entre os famosos que se pronunciaram nas redes sociais estão o apresentador Serginho Groisman, o repórter Felipe Andreoli e o atror Cacá Rosset.

Abuja ! Vai com Deus ou com quem você quiser ir! Nao esquecerei o medo q eu tinha qdo cruzava c ele nos corredores da Cultura. RIP Ravengar!