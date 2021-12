Famosos lamentam a morte de Reginaldo Rossi

Amigo de muitos famosos, o cantor Reginaldo Rossi vai deixar saudade, principalmente, por seu jeito irreverente e bem-humorado. Nas redes sociais, artistas lamentam a morte do "Rei do Brega". Confira:



Ivete Sangalo (Cantora)

"O céu está em festa! Reginaldo foi pra la e vai fazer falta demais . Ele é alegria e música . Regi, lhe quero muito bem! Vá em paz"

Ana Hickmann (Apresentadora)

"Gente estou muito triste, nosso grande amigo Reginaldo Rossi partiu. Papai do céu recebe este anjo ao seu lado, ele vai fazer muita falta. Força pra toda a família e para os fãs deste grande cantor."

Gaby Amarantos (Cantora)

"Nem consigo explicar o que estou sentindo, um mix de tristeza com alívio pois quando a gente ama alguém ñ aguenta ver o ser amado sofrendo e este homem na minha opinião é um dos MAIORES artistas do Brasil, estando no mesmo nível de Roberto Carlos mas a hipocrisia que que alimenta o preconceito fez com que esse REI da música/voz/coragem ñ tivesse o reconhecimento que merecia mas agora que ele partiu as rádios vão voltar a tocar suas músicas e os tributos vão começar a capitalizar a comercialização da pós vida artística. Eu me envergo desse preconceito musical camuflado que faz com que pessoas medíocres neguem a música popular que fala de amor mas que nos "karaokês" da vida ela vire opção libertária sobe efeito alcoólico, chega dessa merda de achar que MPB é que presta e o "resto" é conversa, e pra mim Música Popular Brasileira é aquela que o povo canta tipo GARÇOM, e tantas obras lindas que este homem deixou que, se fossem compostas por tom/Vinicius/buarques (amo os 3) aí sim seriam pérolas. Tenho orgulho de ter te abraçado Reginaldo e de ter olhado em seus olhos, mas o que mais me marcou foi vc me chamar de "filha" e agradecer minha luta em ajudar nosso povo a assumir seus sentimentos, e me da vontade de gritar: BRASIL, se assuma, se aceite, dando umas boas tapas. Viva Reginaldo!!! Vc é uma das minhas maiores referências musicais/vida, viva sertanejo, MPB, Sampa etc e a "porra" toda. Viva o Brasil que tem orgulho de ser assim "BREGA" e brega estilo músicas está MUiTo longe do adjetivo por isso hoje eu grito CHEGA dessa injustiça de anos que ocorre com geremos que nascem do gueto, da perifa, dos becos, chega da ignorância de pessoas que ñ sabem ou se recusam a discernir um do outro. EU SEMPRE VOU TE AMAR REGINALDO, OBRIGADA POR TUDO! #SerVregaÉSerFeliz"

Ju Moraes (Cantora)

"Mais um grande artista desse Brasil que nos deixa. A saudade e o legado ficam!!! | Equipe JM #RIPReginaldoRossi"

Carla Cristina (Cantora)

"Vá em paz..."



Roberta Miranda (Cantora)

"Meu Amado Reginaldo Rossi tivemos uma linda história #reginaldorossilove"



Serginho Groisman (Apresentador)

"A música brega é talvez a mais popular. Seu rei está morto. Passou a vida fazendo o que mais amava: cantar. RIP Reginaldo Rossi"

Astrid Fontenelle (apresentadora)

"RIP meu querido #reginaldorossi. Muitas entrevistas, muita bagunça... Sujeito da melhor qualidade",

Nany People (Humorista)

"A música Romântica está triste... vá Brilhar no Céu Querido Mestre ... faleceu #ReginaldoRossi"

Tati Quebra Barraco (Cantora)

"Hoje é um dia de luto para todos os garçons o rei do brega Reginaldo Rossi, infelizmente fez a passagem. Vai em paz, vai com Deus!"

Falcão (Cantor)

"#Reginaldo O céu ficou mais brega, alegre e romântico"

Tico Santa Cruz (Cantor)

"Figuras emblemáticas de qualquer estilo merecem nosso respeito. Figuras emblemáticas de qualquer estilo merecem nosso respeito. O Brega de Reginaldo Rossi sempre foi leve e divertido. Fica esse brega de mal gosto atual e parte mais um artista que marcou sua história na música brasileira. Quando trabalhei como operador de Videokê, ouvi e até cantei sorrindo muitas vezes suas músicas. Luz no seu caminho"

Karina Buhr (Cantora)

"Reginaldo Rossi. O que vai ser de nós sem ele é que ele vai ficar do lado sempre, não tem jeito. Amor eterno"



