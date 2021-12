Ana Carolina reuniu famosos como Ana Maria Braga, Tatá Werneck, Zeca Camargo, Carlinhos Brown e até o Louro José para participarem do clipe "Pole Dance". No vídeo, dirigido e editado pela cantora, os artistas interagem com o pole dance.

Em entrevista ao Ego, Ana Carolina disse que teve a ideia em um churrasco que fez em casa. "Tive a ideia de colocar um "pole dance" com especialistas evoluindo e depois de um tempinho convidei o pessoal para subir e, despretensiosamente, dublar a canção como quisessem", contou.

Confira abaixo:

Da redação Famosos fazem pole dance em clipe de Ana Carolina

adblock ativo