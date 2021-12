Famosos e fãs parabenizam Carlinhos Brown pelos 50 anos

O cantor Carlinhos Brown completa 50 anos nesta sexta-feira, 23. Os fãs do cacique do Candeal aproveitaram as redes sociais para parabenizar o músico. "Mestre @carlinhosbrown, parabéns!!! Muitos anos de músicas genias pra gente", postou no Twitter a cantora Ju Moraes, uma das participantes do The Voice Brasil, que tem o compositor como um dos técnicos.

O cantor Tatau, que voltou ao comando do Araketu, também lembrou do "mestre da música". "Sucesso e saúde sempre", postou. A fã Sarah Stephane parabenizou "o nego mais massa do Brasil". "Que vc tenha muitos anos ainda pela frente para continuar nos alegrando com seus batuques". "Pessoal, Carlinhos vai ler todas as mensagens mais tarde, mas agradece desde já! Muito feliz com as palavras de carinho!", postou o perfil oficial do cantor no Twitter.

The Voice - A equipe do programa homenageou Carlinhos Brown com um vídeo especial. "Um grande guerreiro, um vitorioso, um excelentíssimo músico, um artista fora do normal e meu amor. Deus te abençoe, te encha de saúde e alegria", afirmou Claudia Leitte.

Lulu Santos também falou sobre os 50 anos do cantor. "O The Voice Brasil não seria o mesmo sem esse gênio. Feliz aniversário meu velho, estamos juntos para sempre", disse. Daniel homenageou o músico com um solo de viola. "Você está com cara de 20 hein bicho. A violinha aqui vai chorar te parabenizando pelos 50 anos", afirmou.

Confira algumas mensagens deixadas no Twitter para Carlinhos Brown:

"Parabéns Divo .. Tdo de bom vc merece mto o q o mundo tem de melhor ... #ParabénsBrown Te loveee" - Ariane Santos

"Bahia comemora junto com você mais um ano de vida... Tudo de bom, parabéns" - Sara Costa

"Niver do Mestre @carlinhosbrown que orgulha muito essa Bahia véa" - Léo Oliveira

"Um grande abraço a meu amigo @carlinhosbrown pelo aniversário. Parabéns e muita arte prá nós!" - Ricardo Chaves

"Parabéns ao pintor, escritor, poeta, compositor, multi-instrumentista, genial, vencedor, elegante, criativo e amoroso mestre @carlinhosbrown" - Manno Góes

