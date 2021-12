Famosos curtem show de Lady Gaga no Rio

Diversos famosos marcaram presença no esperado show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (09). As atrizes Mariana Rios, Marina Ruy Barbosa e Giovanna Lancellotti foram juntas numa van, com mais alguns amigos, como mostra a imagem postada por Mariana Rios no seu Instagram. Já a atriz Flávia Alessandra arrumou uma folga nas gravações da novela Salve Jorge, para levar a filha, Giulia, e uma amiga da menina para assistir ao show. "Gaga, estamos a caminho", avisou, no Instagram.

adblock ativo