Famosos criticam aprovação da redução da maioridade penal

Depois que aredução da maioridade foi aprovada em votação na Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira, 2, diversos famosos utilizaram as redes sociais para criticar e reprovar a decisão do plenário. Confira os comentários postados no Twitter.

Daniela Mercury: "Estou chocada! Que absurdo! Aprovaram a redução da maioridade na calada da noite".

Leandra Leal: "Desesperador o q esta acontecendo na c. dos deputados. Absurdo inacreditável desesperador #CunhaGolpista (SIC)"

Zélia Duncan: "É um desastre, pensar na redução da maioridade penal. O Brasil tem muito mais o que pensar e melhorar. Cuidar das crianças, por exemplo!"

Jean Wyllys: "Cunha e seus discípulos esnobam do resultado democrático que rejeitou a redução. #MaisEsperançaTodosContraRedução"

Paula Braun: "Vou escrever uma carta pros meus filhos, vou contar pra eles tudo o que acontece nesse país. Envergonhada, mas acho importante."

Astrid Fontenelle: "O jovem brasileiro é vitima de um sistema educacional q esta 30 anos atrasado! Sr #CunhaGolpista está pouco se lixando pros jovens, ele quer demagocia!! Basta ler os relatórios da violência no Brasil. Cabe a nós gritar: #cunhagolpista , tamo de olho!! (SIC)"

Pitty: "Bom dia, apesar do gosto amargo desse despertar embalado pelas notícias de ontem. inacreditável. #CunhaGolpista"

Os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso também foram personalidades que se mostraram contra a medida. Em vídeo publicado no perfil do Facebook de Gil, a dupla diz: "Sou contra a redução da maioridade penal", começa Caetano. Em seguida, Gil critica: "Eu também. Não vejo vantagem nenhuma. Ao contrário! Tem uma série de implicações e complicações novas que vão surgir. Não é um bom projeto. E, além do mais, foi uma manobra política esquisita para aprovar. Então somos contra".

A dupla baiana, que não se cantava junta desde 1994, voltou na quinta-feira, 1º, a apresentar um show na turnê à cidade de Londres, na Inglaterra.







Nao à Redução Caetano Veloso e Gil ficaram chateados com a aprovação na Câmara da redução da maioridade penal no Brasil. #NãoARedução #NãoAReduçãoDaMaioridadePenal #CVGG100 #CaetanoVeloso #GilbertoGil Posted by Gilberto Gil on Quinta, 2 de julho de 2015

